Посольство России в Бельгии назвало охотой на ведьм приговор бизнесмену Лабину

Посольство России в Бельгии потребовало консульский доступ к осужденному в королевстве бизнесмену Виктору Лабину. В диппредставительстве назвали его приговор охотой на ведьм под предлогом антироссийских санкций.

«Задача понятна — найти “жертв”, которым можно было бы вменить в вину развитие отношений с Россией, отвадить бельгийских бизнесменов от продолжения выгодного сотрудничества, годами выстраивавшегося с нашей страной»,— указано в сообщении посольства в Telegram-канале.

Цель Евросоюза — полный разрыв сотрудничества с Россией, считают в посольстве. В диппредставительстве заявили, что приговор Виктору Лабину не имеет никаких оснований. Дипломаты запросили у властей Бельгии информацию о правовом статусе и местонахождении бизнесмена.

Суд в Брюсселе приговорил Виктора Лабина к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном экспорте товаров в Россию. По версии следствия, бизнесмен наладил логистическую цепочку для отправки в Россию более 400 т товаров. Среди них — применяемые при детонации датчики, а также химикаты двойного назначения, включая оксид иттрия.