Суд в Бельгии приговорил россиянина к пяти годам за незаконный экспорт

Суд в Брюсселе приговорил гражданина Бельгии и России Виктора Лабина к пяти годам лишения свободы за незаконный экспорт товаров двойного назначения и химических веществ в Россию. Об этом сообщает Politico.

По данным следствия, Лабин наладил логистическую цепочку, по которой в РФ было отправлено более 400 тонн незаконного экспорта. Среди контрабандных грузов — специализированные датчики, применяемые при детонации, а также химикаты двойного назначения, включая оксид иттрия.

Для обхода санкций организатор использовал сеть фиктивных фирм, зарегистрированных в Узбекистане, Казахстане и Турции, а также подделыва таможенную документацию.

К шести годам лишения свободы был также приговорен его сын Руслан Лабин, выступавший посредником при приеме грузов в России.

На момент оглашения приговора Виктор Лабин уже провел в СИЗО около года. Защита Лабина намерена обжаловать приговор. Адвокат Станислас Эскенази настаивает, что прямого эмбарго на вывоз указанного химического соединения не существовало, а суровость решения суда объясняется российским гражданством его клиента.