В Петербурге скончался заслуженный врач России Андрей Савин

В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач России, заведующий ЛОР-отделением Мариинской больницы и доцент кафедры оториноларингологии Педиатрического университета Андрей Савин. О его смерти сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ушел из жизни заведующий ЛОР-отделением Мариинской больницы Андрей Савин

Фото: Пресс-служба СПбГПМУ Ушел из жизни заведующий ЛОР-отделением Мариинской больницы Андрей Савин

Фото: Пресс-служба СПбГПМУ

По имеющейся информации, врачу стало плохо перед началом конференции. Несмотря на оказанную помощь, спасти его не удалось.

С Педиатрическим университетом профессиональная биография Савина была связана более четырех десятилетий. Он окончил вуз в 1982 году, а еще во время учебы выступил инициатором создания первой в стране выездной студенческой поликлиники. Участники проекта выезжали в удаленные населенные пункты, где проводили осмотры и оказывали медицинскую помощь детям.

Позже Андрей Савин продолжил развивать эту работу уже как аспирант и преподаватель.

За годы медицинской практики он получил признание как опытный хирург и специалист в области оториноларингологии. С 2002 года Савин возглавлял ЛОР-отделение Мариинской больницы, которое под его руководством стало одним из ведущих профильных подразделений в стране. Также он состоял в Российском обществе отоларингологов.

Матвей Николаев