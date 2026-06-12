В Петербурге задержали подозреваемого в повреждении автобуса на Дунайском проспекте
В Московском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в вандализме после инцидента с автобусом. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В Московском районе возбудили дело после повреждения двери автобуса
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, происшествие произошло 9 июня около 17:30 на остановке общественного транспорта у дома 14/2 по Дунайскому проспекту. Предварительно установлено, что молодой человек ударил ногой по двери автобуса № 59, в результате чего разбилось стекло, после чего он покинул место происшествия.
Спустя два дня сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого нарушителя. Им оказался 18-летний житель города.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На время расследования молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.