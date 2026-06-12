CNN узнал о требовании Израиля к США не размораживать иранские активы
Власти Израиля настаивают, чтобы США не размораживали иранские активы для заключения мирного соглашения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: ILIA YEFIMOVICH / Pool / Reuters
По информации иранского агентства Mehr, проект меморандума включает разблокировку $24 млрд средств Ирана до окончания финальных переговоров. При этом половина суммы должна быть предоставлена Ирану до их начала.
США и Иран должны подписать меморандум о взаимопонимании в начале следующей недели, сообщает CBS News со ссылкой на два источника. После этого стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном мирном соглашении. По данным собеседников телеканала, этот период может быть продлен в случае необходимости.
Среди пунктов меморандума — немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие морской блокады Ирана и возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней и вывод войск США с граничащих с Ираном территорий, отмечает Mehr.