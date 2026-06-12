CNN узнал о требовании Израиля к США не размораживать иранские активы

Власти Израиля настаивают, чтобы США не размораживали иранские активы для заключения мирного соглашения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: ILIA YEFIMOVICH / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: ILIA YEFIMOVICH / Pool / Reuters

По информации иранского агентства Mehr, проект меморандума включает разблокировку $24 млрд средств Ирана до окончания финальных переговоров. При этом половина суммы должна быть предоставлена Ирану до их начала.

США и Иран должны подписать меморандум о взаимопонимании в начале следующей недели, сообщает CBS News со ссылкой на два источника. После этого стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном мирном соглашении. По данным собеседников телеканала, этот период может быть продлен в случае необходимости.

Среди пунктов меморандума — немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие морской блокады Ирана и возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней и вывод войск США с граничащих с Ираном территорий, отмечает Mehr.