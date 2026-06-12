Reuters: США планируют депортировать иранских беженцев в ЦАР

Американские власти планируют депортировать нескольких иммигрантов, запросивших убежище в США, в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Среди них — выходцы из Ирана, Сирии, Афганистана и Турции. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на двух юристов и одного чиновника.

В частности, среди иранских иммигрантов — активистка демократического движения и женщина, принявшая христианство, сообщила агентству адвокат беженок Эмили Тростл. По словам адвоката, обе женщины прибыли в США в ноябре 2024 года и подали прошение об убежище. Они получили от судьи отсрочку депортации на основании высокого риска подвергнуться преследованию или пыткам, рассказала госпожа Тростл.

Кроме того, среди иммигрантов — гражданин Турции, бежавший от политических преследований, заявил его юрист на условиях анонимности. Суд ранее также отказал в депортации этого мужчины. По словам американского чиновника, первый рейс доставит в ЦАР около 20 человек.

7 июня Reuters со ссылкой на источники писало, что США достигли соглашения с ЦАР о приеме африканской страной мигрантов, которых депортируют американские власти. Ранее власти США таким же образом отправляли мигрантов в ДР Конго, Гану, Сьерра-Леоне и Экваториальную Гвинею. Во многих случаях у мигрантов была юридическая защита от репатриации, предоставленная иммиграционными судами США.