Конго начнет принимать депортированных из США граждан других стран

Демократическая Республика Конго в рамках нового соглашения с администрацией США начнет принимать граждан третьих стран, депортированных из Соединенных Штатов. По данным Reuters, среди прибывающих будут граждане Ганы, Камеруна, Экваториальной Гвинеи и Эсватини.

Как сообщает агентство со ссылкой на заявление правительства Киншасы, прием депортированных начнется с апреля, точное число не уточняется. Помещения для их размещения подготовлены недалеко от столицы Киншасы. Все расходы на депортацию возьмут США.

Reuters отмечает, что соглашение между странами принято при реализации мирного договора между Конго и Руандой, подписанного при посредничестве США. Сделка включает доступ США к конголезским полезным ископаемым.