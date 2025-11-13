The Phuket News: в Таиланде арестовали россиянина по подозрению в хакерстве

Россиянина арестовали на острове Пхукет в Таиланде по запросу США. Мужчину подозревают в хакерской деятельности. Об этом пишет местное издание The Phuket News.

О задержании мужчины 12 ноября сообщила киберполиция Таиланда. В пресс-релизе его называют «хакером мирового класса». По версии полиции, он мог быть причастен к атакам на цифровую инфраструктуру государственных ведомств в Европе и США.

Киберполиция королевства не уточняет гражданство мужчины. По информации The Phuket News, речь идет о россиянине. Дело расследует ФБР. Полиция задержала мужчину в отеле.

The Phuket Express уточняет, что подозреваемый прибыл в Таиланд 30 октября. При задержании у него изъяли несколько электронных устройств. Подозреваемый также передан в Генпрокуратуру, где проводится официальная процедура экстрадиции. Посольство России в Таиланде ситуацию не комментировало.