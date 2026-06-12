В Мурманской области готовят операцию по спасению запутавшегося горбатого кита
В Мурманской области началась подготовка к спасательной операции по освобождению краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в веревках у острова Кильдин. Разрешение на проведение работ выдал Росприроднадзор, сообщили в пресс-службе Мурманского арктического университета, пишет ТАСС.
У берегов Мурманской области началась подготовка к спасению горбатого кита
Фото: Андрей Шапран, Коммерсантъ
Операцию планируется провести с участием специалистов, спасателей и волонтеров. Координацией подготовки занимается Мурманский арктический университет.
Как уточнили в вузе, для руководства спасательными мероприятиями из экспедиции Мурманского областного краеведческого музея был срочно отозван проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Антон Юрманов.
Для получения разрешения университет совместно с общественной организацией «Совет по морским млекопитающим» при поддержке министерства природных ресурсов Мурманской области направил соответствующее обращение в Росприроднадзор.
Предстоящая операция направлена на освобождение животного от веревок и снижение риска для его жизни и здоровья.