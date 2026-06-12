Ариана Гранде запретила Белому дому использовать ее песни в роликах о мигрантах

Американская певица Ариана Гранде запретила администрации президента США Дональда Трампа использовать ее музыку для продвижения своей политики, сообщает Reuters. Это заявление артистка опубликовала в комментариях к видео в TikTok-аккаунте Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В опубликованном на этой неделе видеоролике федеральные агенты арестовывают и надевают наручники на людей. При этом на фоне звучит песня Bye 2024 года Арианы Гранде.

«Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской, бесчеловечной, гнусной чушью», — написала певица в комментариях. Команда артистки изучает возможности, как можно удалить композицию из видео в самые короткие сроки, сообщил источник Reuters, близкий к певице.

«Мы скажем это еще раз: на самом деле варварскими, бесчеловечными и гнусными являются преступные действия нелегальных иммигрантов, которые причинили вред и убили невинных американских граждан», — заявила представитель Белого дома Эбигейл Джексон в ответ на публикацию госпожи Гранде.

Администрация Белого дома периодически публикует иллюстрирующие политику Дональда Трампа кадры, сопровождающиеся известными хитами. В декабре 2025 года певица Сабрина Карпентер раскритиковала появление ее песни Juno в видео с задержаниями нелегальных мигрантов и запретила Белому дому использовать ее музыку. В ноябре того же года Оливия Родриго попросила не использовать ее творчество для «расистской пропаганды» из-за звучащего в ролике про мигрантов трека All-American Bitch.