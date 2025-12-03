Белый дом ответил Сабрине Карпентер на упреки за использование песни в ролике с мигрантами

Представитель Белого дома Эбигейл Джексон ответила на обвинения американской певицы Сабрины Карпентер в использовании властями США ее песни Juno в видео с задержаниями нелегальных мигрантов. Госпожа Джексон дала комментарий порталу TMZ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

2 декабря американская певица прокомментировала публикацию Белого дома в Х. На видео были кадры с задержанием нелегальных мигрантов в США под песню Juno из альбома Short n’ Sweet. «Это видео злое и отвратительное. Никогда не используйте меня или мою музыку в своих бесчеловечных целях», — написала госпожа Карпентер.

«У нас есть “короткое и приятное” сообщение для Сабрины Карпентер: мы не будем извиняться за депортацию (из США — “Ъ”) опасных преступников, убийц, насильников и педофилов. Любой, кто защищает этих монстров, глупый, или, может, тормознутый?», — заявила представитель Белого дома.

Некоторые слова из ответа Эбигейл Джексон взяты из текстов Сабрины Карпентер. «Короткое и приятное сообщение» отсылает к названию альбома Short n’ Sweet. «Глупый, или, может, тормознутый (stupid, or is it slow)» — к строчке из песни Manchild.

В ноябре Белый дом опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео с призывом к нелегальным мигрантам добровольно депортироваться. В нем звучала песня Оливии Родриго All-American Bitch. Американская певица прокомментировала пост, попросив Белый дом не использовать ее творчество в целях продвижения «расистской пропаганды». Об этом ранее писал The Guardian.