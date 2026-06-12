Зампредседателя арбитражного суда Челябинской области подала в отставку

Заместитель председателя арбитражного суда Челябинской области Ольга Сотникова подала заявление об отставке. Она намерена покинуть пост 12 сентября 2026 года. Соответствующее заявление поступило в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

Указано, что Ольга Сотникова уходит в отставку на основании п.п. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации». В соответствии с ним полномочия судьи прекращаются досрочно в случае подачи им письменного заявления.

Квалификационная коллегия рассмотрит его 18 июня.