В Петербурге простились с Людмилой Чурсиной

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. В последний путь актрису проводили долгими аплодисментами. Актриса скончалась 10 июня на 85-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отпевание, как сообщает ТАСС, собрало десятки человек, включая губернатора Петербурга Александра Беглова, руководство Александринского театра и ТЮЗа им. Брянцева, многочисленных поклонников. Траурное пространство вокруг гроба заняли венки от президента Владимира Путина, министерства культуры, правительства города, киностудии «Ленфильм», Ленинградского военного округа и семьи Мироновых.

На церемонии народный артист России Николай Буров зачитал соболезнования от Владимира Путина, Александра Лукашенко и главы Минкультуры Ольги Любимовой. В обращениях глав государств подчеркивался вклад артистки в отечественную культуру и ее гражданская позиция. Также прозвучал текст соболезнования от министра обороны Андрея Белоусова.