В Волгограде завершилось благоустройство сквера имени Симбирцева
В Волгограде после обновления 12 июня открыли сквер имени Симбирцева. Об этом сообщает администрация области.
Обновленный сквер открылся 12 июня
Фото: Администрация Волгоградской области
На территории 15,5 тыс. кв. м заменили плитку, установили освещение и автополив, скамейки и урны. Также высажены деревья и декоративные кустарники, уложен газон, смонтированы системы видеонаблюдения и оповещения.
По последним данным, реконструкция обошлась бюджету в 96 млн руб. В 2025 году сообщалось о ремонте фонтана за 6,8 млн руб. в сквере. Подрядчику предстояло укрепить чаши, отремонтировать систему водоснабжения и инженерную начинку фонтана, а также заменить трубопроводы.
Кроме того, благоустройство сквера Симбирцева сопровождалось инцидентом со сносом фрагмента дореволюционной ограды старинной синагоги.