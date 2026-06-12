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В Волгограде завершилось благоустройство сквера имени Симбирцева

В Волгограде после обновления 12 июня открыли сквер имени Симбирцева. Об этом сообщает администрация области.

Обновленный сквер открылся 12 июня

Обновленный сквер открылся 12 июня

Фото: Администрация Волгоградской области

Обновленный сквер открылся 12 июня

Фото: Администрация Волгоградской области

На территории 15,5 тыс. кв. м заменили плитку, установили освещение и автополив, скамейки и урны. Также высажены деревья и декоративные кустарники, уложен газон, смонтированы системы видеонаблюдения и оповещения.

По последним данным, реконструкция обошлась бюджету в 96 млн руб. В 2025 году сообщалось о ремонте фонтана за 6,8 млн руб. в сквере. Подрядчику предстояло укрепить чаши, отремонтировать систему водоснабжения и инженерную начинку фонтана, а также заменить трубопроводы.

Кроме того, благоустройство сквера Симбирцева сопровождалось инцидентом со сносом фрагмента дореволюционной ограды старинной синагоги.

Ольга Симонова