В Волгограде завершилось благоустройство сквера имени Симбирцева

В Волгограде после обновления 12 июня открыли сквер имени Симбирцева. Об этом сообщает администрация области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленный сквер открылся 12 июня

Фото: Администрация Волгоградской области Обновленный сквер открылся 12 июня

Фото: Администрация Волгоградской области

На территории 15,5 тыс. кв. м заменили плитку, установили освещение и автополив, скамейки и урны. Также высажены деревья и декоративные кустарники, уложен газон, смонтированы системы видеонаблюдения и оповещения.

По последним данным, реконструкция обошлась бюджету в 96 млн руб. В 2025 году сообщалось о ремонте фонтана за 6,8 млн руб. в сквере. Подрядчику предстояло укрепить чаши, отремонтировать систему водоснабжения и инженерную начинку фонтана, а также заменить трубопроводы.

Кроме того, благоустройство сквера Симбирцева сопровождалось инцидентом со сносом фрагмента дореволюционной ограды старинной синагоги.

Ольга Симонова