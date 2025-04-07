В Волгограде нашли подрядчика для ремонта фонтана в сквере им. Симбирцева

В Волгограде ремонтом фонтанного комплекса на территории сквера им. В. Н. Симбирцева по итогам проведенного открытого конкурса займется ИП Власов В.А. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках муниципального контракта подрядчик укрепит чаши армирующей сеткой, нанесет грунтующее и финишное покрытие, отремонтирует техническую камеру системы водоснабжения, заменит внутренние и наружные трубопроводы. Исполнитель работ восстановит также инженерную начинку фонтана.

Подрядчику предстоит установить новые насосы повышенной мощности, современные форсунки и оросители. Кроме того, исполнитель приведет в порядок прилегающую территорию.

Павел Фролов