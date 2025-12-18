В Волгограде снесли дореволюционную ограду памятника архитектуры

В ходе благоустройства сквера Симбирцева в Волгограде был снесен фрагмент дореволюционной ограды старинной синагоги. Инцидент вызвал вопросы у Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Реконструкция сквера, расположенного в центре города, обойдется бюджету в 96 млн руб. Работы выполняет компания «Альянсстройком». Председатель регионального отделения ВООПИК Валерий Котельников сообщил V1.RU о сносе кирпичного столба, который, как он утверждает, являлся частью ограждения синагоги, включенной в реестр объектов культурного наследия.

ООО «Альянсстройком» зарегистрировано в Волгограде в июле 2013 года. Компания занимается строительством недвижимости. Директором и единственным учредителем числится Константин Бабкин. Он также владеет ООО «АСК 34», которое работает в сфере растениеводства. За 2024 год застройщик заработал 19 млн руб. при обороте 1,3 млрд руб. Стоимость активов — 79 млн руб. «Альянсстройком» выиграл 104 госконтракта на сумму 4 млрд руб. По региону фирма занимает 9 место в своей отрасли.

Господин Котельникова рассказал журналистам, что при организации работ не были соблюдены обязательные условия по сохранению памятника. Он направил обращение в комитет государственной охраны объектов культурного наследия, указав на отсутствие в проектной документации раздела, обеспечивающего сохранность ОКН.

В комитете госохраны объектов культурного наследия ответили, что к ответственным за снос фрагмента ограды будут применены меры предосторожения. В аппарате губернатора Волгоградской области сообщили, что снесенный столб не является частью охраняемого государством объекта, а специалисты ведомства не выявили ущерба объектам культурного наследия.

Нина Шевченко