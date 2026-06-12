Россиянина Кибалко избрали вице-президентом Международного союза конькобежцев

Гражданина России Александра Кибалко избрали на должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU). Решение приняли на конгрессе организации, прошедшем на испанском Тенерифе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Девахина / РИА Новости Фото: Мария Девахина / РИА Новости

«Благодарю за ваше доверие. Я готов работать с вами днем и ночью, и те, кто работал со мной в прошлом году, знают, что я действительно готов работать по ночам», — заявил Александр Кибалко (цитата по ТАСС). Он призвал обращаться к нему «в любой день и в любое время».

Ближайшим конкурентом господина Кибалко на эту должность был болгарин Стойчо Стойчев. За российского делегата отдали 85 голосов. Против проголосовали 30 делегатов.

Александру Кибалко 52 года. До завершения спортивной карьеры в 2006 году он принял участие в зимних Олимпиадах 1998, 2002 и 2006 годов, а в 2001 году стал победителем Кубка мира. С 2022 года конькобежец входит в состав совета ISU.