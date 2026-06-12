Петербург простился с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Траурное мероприятие проходит в Спасо-Преображенском соборе, сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Проводить актрису в последний путь пришли десятки человек. Среди присутствующих — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, руководитель Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева Светлана Лаврецова, а также поклонники творчества артистки.

Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня на 85-м году жизни после тяжелой болезни.

По воле родственников актрису похоронят на Сестрорецком кладбище.

Матвей Николаев