Посол России заявил об ужесточении выдачи швейцарских виз

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн ужесточил политику выдачи виз российским гражданам. Об этом дипломат сообщил в интервью «РИА Новостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации Фото: Посольство Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации

«Обратили внимание, что в последние месяцы наши соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве», — отметил посол. Сейчас страна зачастую выдает визы для одного въезда в даты поездки, а получение многократных виз стало редкостью, уточнил он. Господин Гармонин заявил, что власти Швейцарии в этом вопросе «пошли на поводу у Брюсселя».

Российский посол также рассказал, что основная проблема для россиян в Швейцарии сейчас — «завуалированные формы дискриминации», прежде всего в банковской сфере. По словам дипломата, банки расширительно трактуют санкции и «всегда в ущерб человеку с российским паспортом». Как уточнил Сергей Гармонин, россияне фактически лишены возможности переводить деньги в Россию или из нее.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз россиянам в шенгенскую зону, в которую входят 25 из 27 стран ЕС, а также Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария. Согласно новому регулированию, многократные визы выдаются только ограниченным категориям заявителей — так называемым группам пониженного риска (для каждой из стран, не входящих в ЕС, предусмотрен особый порядок реализации решения).