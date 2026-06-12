Суд отправил под домашний арест соучредителя предприятия после взрыва у Финляндского вокзала

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения соучредителю предприятия по производству химических реагентов рядом с Финляндским вокзалом, где ранее произошли взрыв и пожар с человеческими жертвами. Обвиняемый останется под домашним арестом до 8 августа.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, речь идет о соучредителе ООО «НПО Реактивы ОСЧ» Андрее Смирнове. Ему предъявлено обвинение по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. По ней максимальное наказание может составить до десяти лет лишения свободы, также предусмотрены принудительные работы сроком до пяти лет.

По версии следствия, на предприятии были допущены нарушения требований безопасности при проведении производственных работ. Вечером 8 июня в арендованном ангаре на территории, принадлежащей АО «Арсенал Недвижимости» рядом с Финляндским вокзалом, произошел взрыв химического вещества и последующее возгорание.

10 июня Смирнова задержали и предъявили обвинение. Вину он не признал. В суде обвиняемый просил избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест либо запрет определенных действий.

Матвей Николаев