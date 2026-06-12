Спортсмен Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с башни «Меркурий» в «Москва-Сити»

Профессиональный спортсмен Сергей Бойцов выполнил прыжок с парашютом с башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити». Подготовка к прыжку заняла две недели. Это время ушло на тренировки в небе, изучение аэрологии и на тестирование оборудования.

На высоте 338,8 метра Бойцов развернул российский триколор. После он активировал шашку и прыгнул. Свободное падение продолжалось до критической отметки в 100 метров, где спортсмен раскрыл купол, выполненный в цветах государственного флага.

Исполненный трюк стал первым официальным бейс-прыжком со здания с дымовой шашкой в России. «Этот прыжок мы посвятили Дню России — празднику страны, которая всегда славилась сильными, смелыми и целеустремленными людьми», — сказал Сергей Бойцова (цитата по пресс-релизу Росмолодежи).

Из-за мер безопасности наблюдателей на площадку не допустили. Первым, кто поздравил рекордсмена после приземления, стал сотрудник ДПС, обеспечивавший порядок. В планах Бойцова — прыжок с теплового аэростата с высоты 11–12 км на границе космоса.