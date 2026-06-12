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В Нижнекамске отменили мероприятия ко Дню России из-за угрозы атаки БПЛА

В Нижнекамске из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов отменили запланированные на сегодня массовые мероприятия. Об этом сообщил руководитель Нижнекамского района Радмир Беляев.

Сегодня утром один из беспилотников попал в жилой дом в Нижнекамске. В результате атаки БПЛА пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Также, по сообщению раиса Татарстана Рустама Минниханова, атаке подверглись промышленные объекты.

Анна Кайдалова