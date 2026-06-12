В Татарстане трое человек пострадали из-за атаки беспилотников

Утром Закамский регион Татарстана подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Один из беспилотников попал в жилой дом, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Жителей эвакуировали. Для них готовят пункт временного размещения. Трем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По словам господина Минниханова, в результате атаки беспилотников пострадали предприятия региона, последствия удара устраняют. Производственные процессы не останавливали.

Анна Кайдалова