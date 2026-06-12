В Татарстане число пострадавших при атаке БПЛА выросло до четырех человек

Количество пострадавших в результате попадания беспилотника в жилой дом в Нижнекамске сегодня утром увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу. Трое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии с острой реакцией на стресс.

Еще один пострадавший получил осколочное ранение нижней челюсти. Его состояние оценивается как стабильное, пациента перевели в хирургическое отделение.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о трех пострадавших.

Анна Кайдалова