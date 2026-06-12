Ушел из жизни директор Челябинского юридического колледжа

Директор и учредитель Челябинского юридического колледжа Дмитрий Крюков ушел из жизни 10 июня. Ему было 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

«Дмитрий Николаевич был высококлассным специалистом, преданным своему делу, отзывчивым и неравнодушным человеком. Более 15 лет он возглавлял колледж, превратив его в одно из самых востребованных учебных заведений региона. Под его руководством колледж неизменно участвовал в совместных проектах, направленных на развитие профессионального образования в Челябинской области. Его уход — большая потеря для регионального образования и всех, кто с ним работал»,— выразили соболезнования в минобре.

Прощание с Дмитрием Крюковым состоится 13 июня в актовом зале Челябинского юридического колледжа.

Ольга Воробьева