Часть Петрозаводска осталась без электричества из-за аварии на сетях
В Петрозаводске произошло частичное отключение электроснабжения в районах Голиковка и Центр. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города.
Повреждение сетей оставило часть Петрозаводска без света
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По информации службы, авария была зафиксирована в 07:10 по московскому времени. Причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, находящихся в зоне ответственности АО «ОРЭС-Петрозаводск».
Без электричества временно осталась часть жилых и инфраструктурных объектов в указанных районах.
Сроки завершения аварийно-восстановительных работ пока не уточняются.