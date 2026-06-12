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Часть Петрозаводска осталась без электричества из-за аварии на сетях

В Петрозаводске произошло частичное отключение электроснабжения в районах Голиковка и Центр. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города.

Повреждение сетей оставило часть Петрозаводска без света

Повреждение сетей оставило часть Петрозаводска без света

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Повреждение сетей оставило часть Петрозаводска без света

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации службы, авария была зафиксирована в 07:10 по московскому времени. Причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, находящихся в зоне ответственности АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Без электричества временно осталась часть жилых и инфраструктурных объектов в указанных районах.

Сроки завершения аварийно-восстановительных работ пока не уточняются.

Матвей Николаев

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