Часть Петрозаводска осталась без электричества из-за аварии на сетях

В Петрозаводске произошло частичное отключение электроснабжения в районах Голиковка и Центр. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повреждение сетей оставило часть Петрозаводска без света

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Повреждение сетей оставило часть Петрозаводска без света

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации службы, авария была зафиксирована в 07:10 по московскому времени. Причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, находящихся в зоне ответственности АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Без электричества временно осталась часть жилых и инфраструктурных объектов в указанных районах.

Сроки завершения аварийно-восстановительных работ пока не уточняются.

Матвей Николаев