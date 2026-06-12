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В аэропорту Храброво задержали 15 рейсов

В аэропорту Храброво зафиксированы задержки рейсов на прилет и вылет. По данным онлайн-табло на 09:30 мск, изменения коснулись 15 рейсов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Основные корректировки в расписании затронули авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом — задерживаются как отправления из Калининграда, так и прибытие самолетов из этих городов.

Кроме того, отклонение от графика зафиксировано у рейса из Самары.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию о времени вылета и прилета у авиакомпаний и следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.

Матвей Николаев

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