Подростку-иностранцу предъявили обвинение в убийстве мужчины в Наро-Фоминске

Следственный комитет предъявил обвинение 16-летнему подростку, который вломился с ножом в частный дом, убил местного жителя и ранил его сына в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СКР.

Молодого человека обвинили в убийстве и покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). Как рассказали в ведомстве, следователи и криминалисты обнаружили нож, от которого обвиняемый избавился после нападения, и провели допросы.

Планируется назначить судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и дактилоскопическую экспертизы. Сегодня следствие будет ходатайствовать об аресте подростка, сообщили в СКР.

В ночь на 11 июня в Наро-Фоминске несовершеннолетний иностранец проник в частный дом и напал на жильцов. Погиб находившийся там 56-летний мужчина, его 13-летний сын получил ранения. Мужчина скончался на месте, ребенка госпитализировали. В СКР сообщали, что нападавший был знаком с погибшим. В тот же день подростка задержали.