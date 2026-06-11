По подозрению в нападении на жильцов дома в Наро-Фоминске задержан иностранец

В подмосковном Наро-Фоминске иностранец проник в частный дом и напал на жильцов. Погиб находившийся там мужчина, его несовершеннолетний сын получил ранения. Полиция задержала нападавшего, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержанный — 16-летний подросток, уточнили в подмосковном управлении СКР.

По данным следствия, молодой человек напал на знакомого ему 56-летнего мужчину. Нападавший также нанес ножевые ранения его 13-летнему сыну. Второй ребенок, также находившийся в доме, успел спрятаться. После этого подозреваемый скрылся на машине потерпевшего, указали в СКР. Мужчина скончался на месте, пострадавшего ребенка госпитализировали.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). «Устанавливается полная картина произошедшего, а также мотив совершенного преступления»,— указали в ведомстве.

По словам источников ТАСС, нападавший — гражданин Таджикистана. Собеседники агентства утверждают, что с пострадавшими он ранее знаком не был. Подростка задержали на рынке «Садовод» в Москве.