Челябинская область вошла в топ-10 регионов РФ по объему отгруженных товаров

Среди 82 субъектов РФ Челябинская область заняла восьмое место по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных в обрабатывающем секторе. За январь-апрель 2026 года показатель составил 683,9 млрд руб., сообщает Челябинскстат.

По данным статистики, за четыре месяца 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию 412,3 тыс. кв. м жилья. По этому показателю Челябинская область заняла 20-е место.

Положительную динамику показало сельское хозяйство. В первом квартале 2026 года индекс производства сельхозпродукции составил 106,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Челябинская область по этому показателю заняла седьмое место.

По производству яиц регион стала шестым в России с результатом 389,3 млн штук. По производству скота и птицы на убой регион занял 14-е место (98,6 тыс. тонн), по производству молока — 38-е место (66,2 тыс. тонн).