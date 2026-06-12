Наркобарон Коротышка попросил президента вернуть его в Мексику

Бывший глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, известный как Коротышка (Эль Чапо), обратился к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой рассмотреть вопрос о его депортации на родину. В 2019 году он был приговорен к пожизненному заключению в США за наркоторговлю.

Как сообщает газета Milenio со ссылкой на письмо Гусмана, свою просьбу он назвал попыткой поддержать усилия его адвоката, который добивается его перевода в Мексику.

Сейчас бывший наркобарон находится в тюрьме строгого режима во Флоренсе штата Колорадо. По его словам, его содержат в изоляции — ему не позволяют видеться с членами семьи, а также контактировать с другими заключенными.

Хоакин Гусман также назвал судебный процесс над ним несправедливым, заявив, что ответственность за насилие, порожденное организованной преступностью в Мексике, несет мексиканское правительство. В отдельном письме он также просил дать ему возможность доказать, что он изменился.

Картель «Синалоа» — один из крупнейших в мире. Самого Эль Чапо называли самым известным и богатым наркоторговцем в истории. Его состояние, по данным Forbes, оценивалось в $14 млрд.

Биография наробарона Коротышки — в материале «Ъ».