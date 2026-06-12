Пропавшие пять дней назад во время сбора черемши трое иркутян найдены живыми

Сотрудники полиции 11 июня обнаружили в Киренском районе живыми трех мужчин, отправившихся 6 июня за черемшой. Об этом сообщили в главке МВД России по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что потерявшиеся отправились на лодке «Крым» за черемшой до устья реки Моголь. Всем сборщикам — больше 60 лет. Как рассказали в полиции, мужчины пять дней провели на берегу без еды в ожидании помощи после того, как потеряли лодку в результате столкновения с утонувшим деревом.

Сборщиков черемши уже доставили домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Михаил Кичанов