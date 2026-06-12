Экс-президента Южной Кореи приговорили к 30 годам за отправку БПЛА в Пхеньян

Суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сук Ёля к 30 годам лишения свободы по делу об отправке военных БПЛА к территории КНДР. По мнению прокуратуры решение было принято, чтобы создать предлог для введения военного положения в 2024 году.

Как сообщает Reuters, Юн Сук Ёль отдал приказ направить боевые беспилотники в воздушное пространство Пхеньяна.

В феврале этого года Юн Сук Ёля приговорили к пожизненному заключению по делу о введении военного положения в 2024 году, что признали попыткой парализовать работу парламента. Прокуратура запрашивала для него смертную казнь.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Так он описал планы Демократической партии Южной Кореи инициировать процедуру его импичмента.