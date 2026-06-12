Концерт «Единство муз» ко Дню России, фестиваль электронной музыки и выставка «О Сибири с любовью»

Когда состоится концерт «Единство муз» в НОВАТе, где пройдет фестиваль электронной музыки и что ждет гостей на выставке акварельных работ «О Сибири с любовью».

12 июня (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В День России на сцене НОВАТа состоится праздничный гала-концерт «Единство муз». Это совместный проект НОВАТа и Бурятского государственного академического театра оперы и балета. На сцену выйдут ведущие артисты двух театров. Программа первого отделения концерта познакомит зрителей с богатством бурятской музыкальной культуры, прозвучат вокальные сочинения современных авторов. Во втором отделении прозвучат знаменитые арии и дуэты из опер Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди и других композиторов. Начало в 19:00.

13 июня (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Центральном парке пройдет фестиваль электронной музыки от музыкального пространства «Крыша». Ежегодная встреча любителей электронной музыки, где исполнители в разных жанрах играют не только DJ-сеты на контроллерах, но и сложные Live-сеты с применением синтезаторов, семплеров и других электронных инструментов. В программе заявлены сольные музыканты и представители промо-групп Новосибирска. Начало в 18:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

На фестивальной поляне в деревне Большой Оееш Колыванского района пройдет XIII Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». Программа приурочена к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 85-летию начала Великой Отечественной войны и 85-летию формирования 85-й Краснознаменной Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии. Эти события лягут в основу реконструкций, тематических площадок и выступлений. Начало в 11:00.

14 июня (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

В Доме джаза выступит Евгений Суворов с ансамблем студентов музыкального колледжа НМК им. А. Ф. Мурова. Они исполнят сольные номера, написанные специально для барабанщиков. Начало в 18:30.

15 июня (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шингарев С. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Шингарев С. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Голоса эпохи. Леонид Утесов». Владимир Коварский в сопровождении музыкантов Концертного духового оркестра представят композиции «Дорогие москвичи», «Песня старого извозчика», «Утомленное солнце», «Неудачное свидание», «Сердце», «Одессит Мишка» и другие. Солист — Владимир Коварский. Начало в 19:00.

16 июня (вторник)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет вечер джазовой и танцевальной музыки. Биг-бэнд Владимира Толкачева исполнит композиции в стиле свинга, блюза, латины, рок-н-ролла и танго. Начало в 19:00.

17 июня (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Санько Галина, Тимофеев Ф. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Санько Галина, Тимофеев Ф. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В музее природы откроется выставка живых цветов «Магия пионов». До XIX века в России эти цветы называли Марьиным корнем. Название «Пион» появилось после того, как в страну начали массово завозить французские сорта, почитаемые дворцовой знатью. В экспозиции будет представлено около 200 сортов различных пионов. Выставка будет доступна до 21 июня.

18 июня (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В Новосибирском краеведческом музее откроется выставка «О Сибири с любовью». В зале экспонируются более 45 акварельных произведений из собраний Новосибирского государственного краеведческого музея и Ассоциации художников «Акварелисты Сибири», частных коллекций Андрея Ковалева, Анны Шишкиной и Татьяны Валовой. Начало в 12:00.

19 июня (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка работ молодых фотожурналистов, ставших победителями и призерами Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина. Экспозиция состоит из 69 фотографий, получивших награды в разных номинациях за годы существования конкурса. Авторы работ – фотографы из 23 стран, среди которых Россия, США, Франция, Италия, Чехия, Египет, Турция, Иран, Палестина, Китай, Индия, Таиланд, Бразилия.

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Александра Стрелкова