Авиасалон МАКС отменили в четвертый раз

Международный авиационно-космический салон (МАКС), запланированный на 2026 год, не состоится. Об этом говорится в распоряжении правительства на официальном портале опубликования правовых актов.

Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон - 2026» в этом году также не состоится. Ее перенесли на 2027 год.

Международный авиационно-космический салон проводился на аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском каждые два года, начиная с 1993-го. Последний на текущий момент смотр состоялся в 2021 году. Салон 2023 года трижды переносили на год.