Две реконструкции домов-памятников из Черноземья признаны «лучшими практиками» Агентством стратегических инициатив

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило «Каталог лучших практик по работе с объектами культурного наследия» на II Общероссийском форуме «Экономика наследия». В число 24 успешных кейсов вошли два проекта реконструкции домов-памятников из регионов Черноземья — Воронежской и Липецкой области. В первом регионе АСИ отметило частную школу «Вектор», открытую бизнесменами Дмитрием Тарасевичем и Александром Анащенко в доме купца Харина в Воронеже на улице 9 Января. В Липецкой области эксперты выделили реконструированную инвестором Алексеем Шкрапкиным усадьбу «Скорняково-Архангельское» (усадебный комплекс Муравьева-Карского).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Воронежская частная школа «Вектор». Школьная столовая Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фестиваль «Усадьба рок & блюз» в «Скорняково-Архангельском» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 2 Воронежская частная школа «Вектор». Школьная столовая Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фестиваль «Усадьба рок & блюз» в «Скорняково-Архангельском» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как сообщило о воронежском объекте издание DeFacto, школа «Вектор» находится в историческом здании — доме купца Харина на улице 9 Января. Особняк построен в 1881 году и является объектом культурного наследия регионального значения (ОКН). К концу 1990-х годов объект пришел в упадок. В 2020 году здание приобрели местные бизнесмены Дмитрий Тарасевич и Александр Анащенко. Они провели комплексную реставрацию, которая заняла пять лет. Объем вложений превысил 200 млн рублей.

Усадьба «Скорняково-Архангельское» в Липецкой области, как сообщили в АСИ, — частный проект восстановления объекта культурного наследия, история которого прослеживается с 1680 года. Современный этап возрождения начался после приобретения усадьбы бизнесменом Алексеем Шкрапкиным 15 лет назад. Объем вложений в реставрацию составил около 600 млн руб., а предполагаемый срок окупаемости оценивается в десять лет. Помимо восстановления храма, бывшей ткацкой фабрики и других исторических зданий, на территории усадьбы сформирована гостевая зона, адаптированная под туристические функции. Концепция развития предусматривает сочетание гостиничного, музейно-мемориального и событийного форматов: здесь проходят концерты, фестивали и творческие вечера. По словам инвестора, полученный опыт планируется применять и при работе с другими объектами культурного наследия Центральной России.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», господин Шкрапкин также планирует поучаствовать в Воронежской области в проекте реставрации ОКН регионального значения «Дача Башкирцевых» в Семилуках. Господин Шкрапкин рассказывал «Ъ-Черноземье», что историческое здание планируется восстановить за 200 млн руб.

Сергей Калашников