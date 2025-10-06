На даче Башкирцева под Воронежем сделают туристический центр за 200 млн рублей

Право аренды объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дача Башкирцева» в Семилуках (Воронежская область) передано на 49 лет по символической цене 1 руб. единственному участнику торгов — меценату Алексею Шкрапкину (занимался также восстановлением усадеб «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в Липецкой области). Об этом сообщила пресс-служба воронежского правительства. Историческое здание планируется восстановить за 200 млн руб., рассказал «Ъ-Черноземье» господин Шкрапкин. Для финансирования проекта могут привлечь льготный кредит по госпрограмме восстановления ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

«На территории дачи планируется создать культурно-туристический центр с музейными функциями, посвященными поэту Алексею Кольцову, который часто отдыхал на этой даче, и самому Ивану Башкирцеву. Пространство комплекса будет включать возможность для проведения мероприятий»,— пояснил меценат. По его словам, помимо реставрации здания планируется благоустроить прилегающую парковую зону.

Господин Шкрапкин рассчитывает завершить восстановление ОКН за три года: первый из них отводится на проектирование, еще два года — на реставрацию и создание инфраструктуры.

По данным Rusprofile, Алексей Шкрапкин является владельцем липецкого ООО «УК "Усадьбы и Парки"» и тульского ООО «Усадьба "Колосово"», а также гендиректором липецкого ООО «Усадьба "Скорняково"» (99,8% принадлежит Елене Шкрапкиной). Всего он выступает учредителем четырех компаний, их совокупная выручка за 2024 год составила 36 млн руб., чистая прибыль — 167 тыс. руб. По собственным данным, «Скорняково-Архангельское» — старинная дворянская усадьба XIX века, была отреставрирована с 2010 по 2015 год. Часть работ продолжалась до 2025 года. На территории усадьбы размещается музей-заповедник с гостевыми домами, контактным зоопарком, ресторанной зоной, детским городком и пляжем. Ежегодно принимает более 50 тыс. гостей.

Аукцион на льготную аренду «Дачи Башкирцева» был размещен в конце августа, следует из информации портала «ГИС Торги». Имущественный комплекс в муниципальной собственности, находящийся в неудовлетворительном состоянии, включал нежилое здание площадью 630,8 кв. м и земельный участок на 17,6 га. Начальная цена составляла 2 руб., размер задатка — 2,5 млн руб.

Победитель на сайте пока не указан. При этом на действия администрации Семилукского района как организатора торгов пожаловалось московское ООО «Сиверсия» Романа Казакова. Компания посчитала, что ее заявку на участие в аукционе отклонили незаконно. Впрочем, антимонопольное ведомство признало жалобу необоснованной.

Главный дом дачи был построен в 1820-е годы в формах классицизма. В 1829-м усадьбу приобрел воронежский купец Сергей Башкирцев. После национализации 1917 года дача находилась в распоряжении воинской части, потом — больницы. По окончании Великой Отечественной войны огнеупорный завод устроил здесь дом отдыха, а затем до 1990-х годов использовал бывшую дачу как общежитие для рабочих.

Ульяна Ларионова