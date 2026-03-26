Проект сохранения дачи Башкирцевых под Воронежем хотят подготовить за год

Управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению ОКН регионального значения «Дача Башкирцевых» (Семилуки, ул. Дача, 1а), заявили в ведомстве 26 марта. Заказчиком выступает меценат Алексей Шкрапкин. Подготовить проект планируется к марту 2027 года.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Главный дом усадьбы построили в 1820-х годах в формах классицизма. В 1829-м усадьбу приобрел воронежский купец Сергей Башкирцев, сын которого был женат на сестре Алексея Кольцова. После национализации 1917 года дача находилась в распоряжении воинской части, затем — больницы. По окончании Великой Отечественной войны огнеупорный завод устроил там дом отдыха, а затем до 1990-х использовал бывшую дачу как общежитие для рабочих. Помимо основного кирпичного здания усадьба включает два деревянных дома, парк с садом и навесной мост над рекой Девицей.

«Ъ-Черноземье» писал, что в начале февраля в облправительстве анонсировали всероссийский конкурс на лучший эскизный проект реставрации и приспособления усадьбы. Пройти он должен в марте-апреле 2026 года. Предполагается, что в конкурсе примут участие команды студентов-архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. В составе жюри заявлены архитекторы из Сербии.

В октябре прошлого года право аренды «Дачи Башкирцевых» передали на 49 лет по символической цене 1 руб. единственному участнику торгов — Алексею Шкрапкину, который занимался также восстановлением усадеб «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в Липецкой области. Господин Шкрапкин рассказал «Ъ-Черноземье», что историческое здание планируется восстановить за 200 млн руб.

Денис Данилов