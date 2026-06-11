Жозе Моуринью вновь стал главным тренером «Реала»

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Соглашение с португальским специалистом рассчитано до 30 июня 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозе Моуринью

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters, Rodrigo Antunes / File Photo / Reuters Жозе Моуринью

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters, Rodrigo Antunes / File Photo / Reuters

Отмечается, что 63-летний Моуринью приступит к обязанностям 13 июля, в день начала предсезонной подготовки. Его предыдущим местом работы была португальская «Бенфика». В пресс-службе лиссабонского клуба заявили, что «Реал» выплатил €15 млн за переход специалиста.

На посту главного тренера мадридской команды Жозе Моуринью сменил испанца Альваро Арбелоа. В завершившемся сезоне «Реал» остался без трофеев: в чемпионате Испании клуб занял второе место, в 1/16 финала кубка страны уступил «Альбасете» из второго дивизиона. Также команда не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии».

Португалец возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, а также завоевал кубок и суперкубок страны.

Также Моуринью был главным тренером «Порту», «Челси», «Интера», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхема» и «Ромы». Он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) включил португальца в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Таисия Орлова