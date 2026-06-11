США продлили лицензии на операции с российскими банками, ЦБ и НКЦ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США до 18 декабря 2026 года продлило лицензию на транзакции в сфере энергетики с Банком России, Национальным клиринговым центром и рядом крупных российских банков. Соответствующий документ размещен на сайте американского Минфина.

Временное исключение из санкционного списка касается проектов в сфере гражданской ядерной энергетики, начатых до 21 ноября 2024 года — даты введения ограничений. К ним могут относиться добыча или обогащение урана, производство топлива для АЭС. Так, в прошлом году Минфин разрешил операции по проекту венгерской АЭС «Пакш-2».

Кроме того, OFAC продлило разрешение на транзакции по проекту нефтегазового провода «Сахалин-2» на тот же срок. Ограничения не будут распространяться на транспортировку нефти в Японию и сделки при участии Газпромбанка в рамках проекта.