США разрешили операции по проекту АЭС «Пакш 2» с участием российских банков

Министерство финансов США разрешило участие российских банков в проекте АЭС «Пакш 2» в Венгрии. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), выпустившее общую лицензию №132.

В лицензии сообщается, что из-под санкций выведены операции с Газпромбанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, ВТБ, Сбербанком, Альфа-банком, Росбанком, банком «Зенит», банком «Санкт-Петербург» и Центральным банком.

АЭС «Пакш 2» с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения «III+» построят «под ключ». Генподрядчик — АО «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион российского «Росатома»). Начало строительства запланировано на 2026 год.