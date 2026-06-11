Двое полицейских из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве девушки в ОАЭ
СК возбудил дело против участкового и оперативника. По версии следствия, они игнорировали заявления девушки о насилии, что позволило подозреваемому уйти от ответственности и позже убить ее в Эмиратах.
Силовикам вменяют злоупотребление полномочиями
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Полицейские с 2024 года отказывали в возбуждении дела. В декабре 2025-го мужчина нанес жертве 15 ножевых ранений в ОАЭ и скрылся. Позже его задержали в Петербурге и предъявили обвинение. Теперь силовикам вменяют злоупотребление полномочиями. Мера пресечения пока не избрана. Расследование продолжается.