Двое полицейских из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве девушки в ОАЭ

СК возбудил дело против участкового и оперативника. По версии следствия, они игнорировали заявления девушки о насилии, что позволило подозреваемому уйти от ответственности и позже убить ее в Эмиратах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Силовикам вменяют злоупотребление полномочиями

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Силовикам вменяют злоупотребление полномочиями

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полицейские с 2024 года отказывали в возбуждении дела. В декабре 2025-го мужчина нанес жертве 15 ножевых ранений в ОАЭ и скрылся. Позже его задержали в Петербурге и предъявили обвинение. Теперь силовикам вменяют злоупотребление полномочиями. Мера пресечения пока не избрана. Расследование продолжается.

Кирилл Конторщиков