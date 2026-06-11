«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, какие уникальные разработки создают ученые в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тысячелетиями человечество использует биотехнологии. Однако раньше это были стихийные, бесконтрольные процессы: часто исход зависел от случая, стечения природных факторов. Сегодня та же самая ферментация — это управляемая биотехнология. Ученые контролируют работу микроорганизмов, создавая уникальные продукты — от сложнейших пребиотиков до привычной еды. Именно ферментация позволяет производить кефир, сметану, йогурты, ряженку, сыры и другие кисломолочные продукты. Чтобы сократить импорт сырья в Ярославской области по нацпроекту «Технологическое обеспечение биоэкономики» откроется научно-производственный комплекс «Угличская биофабрика».

Как рассказала “Ъ FM” директор предприятия по науке Ирина Мозговая, благодаря отечественной культуре уже этой весной созрели первые сыры:

«Чтобы получить сыр, творог или ряженку, молоко подготавливают, очищают, стандартизуют по содержанию жира и белка и подвергают тепловой обработке. После чего охлаждают до оптимальной температуры и вносят в него закваски — те самые, которые планируется производить на новой биофабрике в Угличе. Развиваясь в молоке, бактерии закваски преобразуют молочный сахар в кислоту и тем самым сквашивают молоко. Далее в зависимости от технологии обработки сгустка получают все известное многообразие кисломолочной продукции. Первая очередь биофабрики, запускаемая в этом году, будет выпускать лиофилизированные или, иначе говоря, сухие закваски. Планируемый объем их выпуска обеспечит до 30% существующей потребности в данном виде продукции. А в перспективе планируется запуск мощностей второй очереди по производству глубокозамороженных заквасок, что позволит рассматривать возможность развития экспорта».

Предполагается, что биофабрика станет и мощной научно-исследовательской платформой, которая объединит достижения ученых и возможности промышленности.