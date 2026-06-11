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Ленобласть передала полиции четыре внедорожника для защиты портов от дронов

Регион усиливает безопасность стратегических объектов на фоне угрозы БПЛА. Четыре Sollers ST6 направлены на патрулирование морских портов. С начала года закуплено 18 машин, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Власти обещают продолжать материально-техническое оснащение подразделений

Власти обещают продолжать материально-техническое оснащение подразделений

Фото: Правительство Ленинградской области

Власти обещают продолжать материально-техническое оснащение подразделений

Фото: Правительство Ленинградской области

Технику передали транспортной полиции по СЗФО при участии Комитета правопорядка и безопасности. Власти продолжат оснащать подразделения, защищающие небо над регионом. Ранее Ленобласть неоднократно подвергалась атакам дронов.

Кирилл Конторщиков

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