Депутат от ЛДПР возглавил реготделение «Новых людей» в Тюменской области

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Артем Зайцев избран секретарем совета регионального отделения «Новых людей» в Тюменской области. Политик сообщил на своей странице «ВКонтакте», что партия под его руководством примет «активное участие в парламентских выборах». «Для меня начинается новая глава политической деятельности. Благодарю за доверие и поддержку председателя "Новых людей" Алексея Нечаева, центральный совет партии и однопартийцев. Уверен, у Тюменской команды все получится»,— отметил господин Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Зайцев

Фото: Страница Артема Зайцев во «ВКонтакте» Артем Зайцев

Фото: Страница Артема Зайцев во «ВКонтакте»

Артем Зайцев сменил на посту лидера партии экс-депутата думы Тюмени, бывшего координатора тюменского реготделения ЛДПР Александра Яковенко, который возглавлял «Новых людей» в Тюменской области с 2024 года. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Яковенко подчеркнул, что ротация является плановой. «Я остаюсь работать в региональном отделении, нахожусь в избирательном штабе и в составе совета регионального отделения»,— добавил он.

Господин Яковенко подчеркнул, что Артем Зайцев возглавил реготделение партии из-за «заинтересованности "Новых людей" в привлечении опытных политиков». Он добавил, что в объединении с оптимизмом смотрят на предстоящие выборы. «Последние рейтинги партии показывают, что избиратели готовы голосовать за "Новых людей"»,— подчеркнул Александр Яковенко. По данным ВЦИОМа, с марта по май партия увеличила свой рейтинг с 7,8% до 10%.

Перед выборами в 2025 году в Тюменскую область лично приезжал Алексей Нечаев. В ходе двухдневной поездки в регион он встретился с губернатором Александром Моором и заявил о планах выдвинуть до 300 кандидатов в депутаты муниципальных дум региона. По итогам выборов 349 мандатов из 374 в представительных органах двух городов и 21 муниципального округа Тюменской области получили претенденты от «Единой России». «Новые люди» получили всего пять мест, как и «Справедливая Россия». Еще шесть мандатов взяли представители ЛДПР, пять — самовыдвиженцы, четыре — кандидаты от КПРФ.

Артем Зайцев объявил о выходе из ЛДПР в мае спустя 15 лет работы в партии. До вступления в ряды либерал-демократов он с 2004 года был индивидуальным предпринимателем, после 2006-го работал начальником отдела инструментального обеспечения коммерческой дирекции на Тюменском судостроительном заводе. В связи с реорганизацией предприятия уволился и развивал бизнес в сфере малого предпринимательства. В 2011 году вошел в координационный совет тюменского реготделения ЛДПР, в 2013-м был утвержден координатором, в 2014-м избрался в думу Ялуторовска. С 2015 года трудился помощником депутата Госдумы Владимира Сысоева, в 2016 и 2021 годах избирался в Тюменскую областную думу по списку ЛДПР. В 2026 года он заявил, что партия без ее основателя Владимира Жириновского (умер в апреле 2022 года) является «уже другой историей».

По данным избирательной комиссии Тюменской области, в 2026 году на территории региона пройдет семь кампаний, которые охватят 1 189 629 избирателей. Тюменцам предстоит принять участие в выборах депутатов Госдумы, Тюменской областной думы и дополнительных выборах депутатов дум Тобольска и Ялуторовска, Бердюжского, Уватского и Омутинского округов.

Василий Алексеев