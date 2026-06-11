Сборов на выплаты не хватает

В трети российских регионов объем выплат по ОСАГО уже превысил собранные премии по этому направлению. Наиболее тяжело обстоят дела на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Но и в целом по стране выплаты по ОСАГО с учетом расходов на ведение дела превысили 94%. По словам участников рынка, это связано как с ростом стоимости ремонта, в том числе запчастей, так и с недобросовестными практиками. При этом планируется повысить лимиты выплат до 2 млн руб. в рамках компенсации вреда здоровью потерпевших в ДТП. Это приведет к росту стоимости полисов, что может и не компенсировать все затраты страховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел достиг 94,1% в целом по России. Это на 13 процентных пунктов выше, чем за предшествующий период в 12 месяцев, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). При этом более чем в трети регионов страны этот показатель превышает 100%.

Наибольший уровень выплат зафиксирован в Ингушетии (617%), Дагестане (195%) и Приморском крае (189%).

Как считает президент РСА Евгений Уфимцев, «такая ситуация возникает по комплексу различных причин, включая повышение активности недобросовестных посредников и рост мошеннических практик в регионах». Кроме того, по оценке директора департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никиты Евсеенко, «драйвером ухудшения результата выступает рост средних выплат в классическом ОСАГО из-за инфляции запчастей».

По данным Национальной страховой информационной системы, за отчетный период общий объем премий по ОСАГО составил 330,4 млрд руб. При этом сумма выплат достигла 240,6 млрд руб. Однако показатели выплат не учитывают расходов на проведение независимой экспертизы нанесенного ущерба, организацию ремонта, почтовые переводы и сопутствующие судебные издержки.

Для компенсации затрат страховых компаний, в том числе стоимости ремонта, регулярно расширяется тарифный коридор по ОСАГО. В частности, с 9 декабря 2025 года он увеличился на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы раздвинулись на 40%.

Вместе с тем в апреле этого года правительство РФ одобрило проект поправок к закону «Об ОСАГО», которые увеличивают потолок выплат в рамках компенсации вреда здоровью потерпевших в ДТП до 2 млн руб. В настоящее время лимит составляет 500 тыс. руб. Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, объяснял такое решение желанием выровнять «положение потерпевших при наступлении страхового случая» в рамках ОСАГО и договора об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика в случае причинения вреда пассажирам. Депутаты оценивали, что принятие законопроекта приведет к подорожанию полисов «автогражданки» на 8%, в РСА ожидают повышение их стоимости на 10%.

Юлия Пославская