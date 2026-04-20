ОСАГО набивают цену

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, увеличивающий лимит выплат по ОСАГО сразу вчетверо — с 500 тыс. до 2 млн руб. Речь идет о компенсации вреда здоровью потерпевших в ДТП, тогда как потолок выплат для ущерба автомобилю остается прежним. Авторы поправок считают, что принятие законопроекта приведет к подорожанию полисов «автогражданки» на 8%, в Российском союзе автостраховщиков говорят о 10%. В Банке России пообещали “Ъ”, что «изменение среднего тарифа не будет значимым». Опрошенные эксперты называют выплаты страховщиков по ущербу здоровью несущественными в общей массе, полагая, что цены на полисы при увеличении лимитов можно и не менять.

Поддержанный в правительстве проект поправок к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в Белый дом ранее направил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Суть законопроекта сводится к увеличению максимальных выплат при ДТП по полисам ОСАГО — с нынешних 500 тыс. до 2 млн руб. Увеличить потолок предлагается не для всех выплат, а лишь для компенсаций ущерба жизни и здоровью пострадавших в авариях граждан. Лимит по ущербу пострадавшему имуществу останется прежним — 400 тыс. руб.

Необходимость корректировок господин Аксаков пояснял желанием выровнять «положение потерпевших при наступлении страхового случая» в рамках ОСАГО и договора об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) в случае причинения вреда пассажирам. Договоры ОСГОП необходимы, например, для такси и автобусных перевозок — для них лимит компенсации ущерба уже сегодня составляет 2 млн руб.

Как менялись тарифы, сборы и выплаты по ОСАГО за пять лет Досье В 2020 году базовый тариф ОСАГО для легковых автомобилей составлял от 2746 до 4942 руб. Итоговая стоимость полиса зависела от коэффициентов (территория, стаж, возраст и проч.).

Итоговая стоимость полиса зависела от коэффициентов (территория, стаж, возраст и проч.). В 2022-м ЦБ расширил коридор: минимальная ставка снизилась до 1646 руб., а максимальная — увеличилась до 7535 руб. Также были повышены территориальные коэффициенты.

С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширился на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвинулись на 40%. Новые пределы для легковых автомобилей физлиц — от 1399 до 8665 руб., для мотоциклов — от 155 до 4260 руб. Сборы российских страховщиков по ОСАГО в 2020 году составляли 220 млрд руб. По итогам 2025 года этот показатель увеличился на 36,5%, до 300,3 млрд руб. Общий объем выплат по полисам ОСАГО в 2025 году — 221 млрд руб. против 137,4 млрд руб. в 2020-м (рост на 61%). Средний размер возмещения по полисам ОСАГО за тот же период увеличился на 66% (с 69,7 тыс. до 116 тыс. руб.).

В правительстве РФ концептуально поддерживают идею «повышения страховой защиты потерпевших в рамках ОСАГО». В Белом доме обращают внимание на расчеты автора законопроекта, согласно которым принятие поправок приведет к повышению цен на полисы «автогражданки» в среднем на 8%. Это, в свою очередь, приведет к росту расходов госучреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий на закупку полисов и потребует перераспределения средств в бюджетах, полагают в кабмине. По этой причине в Белом доме предлагают отодвинуть срок вступления поправок на 1 марта 2027 года.

В Банке России заявили “Ъ” о поддержке увеличения лимитов, назвав соответствующее изменение законодательства «справедливым». В ЦБ напомнили, что лимиты по ОСГОП составляют 2 млн руб.: «Поэтому выплаты сейчас в разы отличаются в зависимости от того, на каком транспорте причинен вред жизни или здоровью потерпевшего». Комментируя предположения Анатолия Аксакова о подорожании полисов на 8%, в Банке России пообещали провести «актуарные расчеты для определения параметров расширения тарифного коридора». «Но, по нашей предварительной оценке, изменение среднего тарифа не будет значимым»,— заверил “Ъ” регулятор.

В ЦБ напомнили, что в последние годы средняя стоимость полиса ОСАГО снижалась, «в том числе под влиянием конкуренции между страховщиками». В 2025 году ее размер «для обычных автомобилистов» снизился на 3,5%, до 6,7 тыс. руб., добавили в Банке России.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддержали законопроект, напомнив, что лимиты по ОСАГО по ущербу здоровью потерпевших не менялись с 2014 года, тогда как стоимость медицинских услуг и реабилитации «значительно выросла». Принятие поправок «приведет к улучшению защиты потерпевших», заявил президент РСА Евгений Уфимцев. При этом в РСА считают, что полисы подорожают не на 8%, а примерно на 10%. Но в союзе оговариваются, что расчеты еще должен произвести Банк России.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков говорит, что в некоторых странах суммы выплат по страховкам за ущерб здоровью в ДТП могут доходить до €200 тыс. «Если пассажиры такси или общественного транспорта защищены на сумму до 2 млн руб.— чем хуже остальные участники движения?» — рассуждает он. Эксперт напоминает, что при ДТП возмещают лишь ущерб здоровью по ОСАГО, который не покрывается полисами ОМС. «Человека с места ДТП забирает скорая, привозит в горбольницу, и все манипуляции там делают по ОМС. И лишь специфические процедуры "сверх" ОМС оплачиваются по ОСАГО»,— поясняет он. Господин Кадаков уверен, что страховщики легко соглашаются на повышение лимитов, «потому что в общей структуре их выплат они занимают мизер — в основном все компенсации идут за "железо"». «Это единичные ситуации. Страховые компании не заметят дополнительных расходов»,— полагает и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По этой причине страховщики, считает Максим Кадаков, могли бы увеличить этот лимит по ОСАГО и вовсе без повышения цены полисов.

Александр Воронов, Иван Буранов