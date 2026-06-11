Депутату Буцкой вынесли предупреждение за разглашение служебной информации
Госдума вынесла предупреждение первому зампреду комитета по защите семьи Татьяне Буцкой («Единая Россия»). Проверка установила, что депутат нарушила запрет, предусмотренный пунктом «и» части второй статьи 6 ФЗ «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы Федерального Собрания РФ».
Татьяна Буцкая
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В этом пункте прописаны полномочия депутата Госдумы. Он запрещает разглашать информацию «ограниченного доступа, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с осуществлением соответствующих полномочий». Госпожа Буцкая отказалась комментировать данный вопрос «Ъ».
Татьяна Буцкая была избрана в Госдуму в сентябре 2021 года. Ее избрали по одномандатному округу в Москве. О планах баллотироваться в следующий созыв Госдумы госпожа Буцкая пока не сообщала. Она, в частности, не участвовала в предварительном голосовании «Единой России».
Подробнее — в материале «Ъ» «Стабильность на три четверти».