Стабильность на три четверти

На предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» по выборам в Госдуму заявились более 75% действующих депутатов-единороссов, подсчитал “Ъ”. В их числе все вице-спикеры Думы, а также главы 15 из 17 подконтрольных единороссам комитетов. Участие в праймериз является для партийцев обязательным условием выдвижения на новый срок, но окончательное решение о конфигурации и составе списков кандидатов примет предвыборный съезд «Единой России».

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев (в центре) (2025 год)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев (в центре) (2025 год)

Регистрация участников внутрипартийного предварительного голосования, по итогам которого будут отобраны кандидаты «Единой России» (ЕР) на осенних выборах всех уровней, завершилась вечером 14 мая. Желание поучаствовать в думской кампании изъявили около 4,4 тыс. претендентов, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, то есть конкурс составил 11 человек на одно место. 535 заявок подали участники спецоперации, подчеркнул он. По словам члена генсовета ЕР Сергея Перминова, лидерами по уровню конкуренции на предварительном думском голосовании стали Коми, Калмыкия и Бурятия, а также Севастополь, Москва и Херсонская область. В этих регионах на участие в выборах от партии власти претендуют свыше 17 кандидатов.

В общей сложности на переизбрание в Госдуму, как следует из информации на сайте праймериз, претендуют 238 действующих депутатов-единороссов из 311.

В их числе все вице-спикеры Думы, представляющие ЕР. В частности, выдвинуться от своих прежних одномандатных округов намерены Ирина Яровая (Камчатский край), Алексей Гордеев (Воронежская область) и Петр Толстой (Москва), при этом господа Гордеев и Толстой также планируют укрепить собой территориальные списки в своих регионах.

Первый вице-спикер Александр Жуков, как и в 2021 году, подал заявку на выдвижение по списку от Новосибирской области, Шолбан Кара-Оол — по списку от Тувы. Анна Кузнецова, которая на предыдущих выборах входила в первую «пятерку» партии, пожелала выдвинуться от Саратовской области. А Виктория Абрамченко, доизбравшаяся в восьмой созыв по округу в Ростовской области, теперь претендует на выдвижение по списку от того же региона.

Из 17 глав думских комитетов, руководимых единороссами, на переизбрание идут 15.

Некоторые из них сменили «прописку». Например, глава комитета по безопасности Василий Пискарев намерен побороться за одномандатный округ в Курской области (в 2021 году он прошел по списку от Мордовии), председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, избиравшийся по списку от Москвы, поборется за выдвижение по округу и списку в Краснодарском крае. Руководитель комитета по просвещению Ирина Белых, напротив, освободила свой столичный округ и намерена пройти в новый созыв по московскому же списку.

Не заявились на праймериз лишь председатели комитетов по энергетике и по обороне Николай Шульгинов и Андрей Картаполов. Господин Шульгинов публично свое решение не мотивировал, тогда как генерал Картаполов заявил Daily Storm, что «собирается идти на второй срок». По информации “Ъ”, его место во главе оборонного комитета в следующем созыве может занять участник СВО генерал Александр Лапин, который выдвинулся на праймериз по списку от Татарстана.

Не претендуют на переизбрание еще несколько заметных единороссов. В числе прочих не заявились на праймериз известный телеведущий, член комитета по экологии Тимофей Баженов, зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая и первый зампред комитета по науке Александр Мажуга.

Об отзыве своих кандидатур с предварительного голосования уже после регистрации заявили действующие одномандатники Максим Иванов (Свердловская область) и Сергей Неверов (Смоленская область) — экс-глава фракции ЕР и бывший вице-спикер Думы. Последний призвал сторонников голосовать за участника спецоперации Артема Корнюченкова, конкурентом которого с высокой долей вероятности станет вице-спикер Думы от «Справедливой России» Александр Бабаков.

Еще 11 думцев намерены стать кандидатами на выборах в законодательные собрания регионов.

В числе таковых, например, зампред комитета Думы по молодежной политике Александр Толмачев и зампред комитета по региональной политике Оксана Фадина (по данным “Ъ”, она планирует стать сенатором от Омской области). Одномандатник из Пермского края Дмитрий Скриванов заявился на праймериз по округам одновременно и на выборы в Госдуму, и на выборы в краевой парламент.

Предварительное голосование ЕР пройдет с 25 по 31 мая. Регистрация избирателей продлится до 29 мая, и, по словам Сергея Перминова, в партии рассчитывают привлечь к процедуре 12–13 млн выборщиков (свыше 10% от общего числа избирателей РФ). Окончательное решение о выдвижении кандидатов по партсписку и одномандатным округам примет партийный съезд, старт работы которого запланирован на 27 июня. Теоретически в число выдвиженцев могут попасть и депутаты, не участвовавшие в праймериз, но такие решения, как правило, принимаются лишь в отношении особо ценных для партии политиков.

Григорий Лейба, Афанасий Сборов