Трансплантационные игры с 200 участниками из России и Беларуси принял Петербург
С 11 по 14 июня в городе проходят соревнования для людей с пересаженными органами и на диализе. Участвуют около 200 спортсменов из России и Беларуси. В программе — легкая атлетика, плавание, теннис, шахматы и командные виды спорта, сообщили в Смольном.
В программе целый ряд спортивных состязаний
Фото: Правительство Санкт-Петербурга
Губернатор Александр Беглов назвал игры подтверждением статуса Петербурга как лидера адаптивного спорта. Ранее он сообщал, что спортом регулярно занимаются 66% горожан. Игры проводятся по поручению президента.