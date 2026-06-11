Трансплантационные игры с 200 участниками из России и Беларуси принял Петербург

С 11 по 14 июня в городе проходят соревнования для людей с пересаженными органами и на диализе. Участвуют около 200 спортсменов из России и Беларуси. В программе — легкая атлетика, плавание, теннис, шахматы и командные виды спорта, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В программе целый ряд спортивных состязаний

Фото: Правительство Санкт-Петербурга В программе целый ряд спортивных состязаний

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов назвал игры подтверждением статуса Петербурга как лидера адаптивного спорта. Ранее он сообщал, что спортом регулярно занимаются 66% горожан. Игры проводятся по поручению президента.

Кирилл Конторщиков